Abbiegeunfall in Hamburg: Smart schleudert auf die Seite

In Rahlstedt ist es am Samstag an einer vielbefahrenen Kreuzung zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 13 Uhr an der Kreuzung Berner Straße/Ecke Meiendorfer Straße, während eines Abbiegevorgangs. Ein Smart wurde gerammt und auf die Seite geschleudert.

Weil ein eingeklemmter Insasse gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an. Die Notlage bestätigte sich aber zum Glück nicht. Laut Feuerwehr war eine Person leicht verletzt, musste aber nicht in die Klinik. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.