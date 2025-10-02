Schwerer Arbeitsunfall: Monteure verbrüht – Krankenhaus!

Bei einem Arbeitsunfall in Eißendorf sind am Donnerstagmittag zwei Heizungsmonteure verletzt worden. Einer von ihnen schwer – er kam in eine Spezialklinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 12 Uhr im Keller eines Wohnhauses an der Adolf-Wagner-Straße. Dort hatten zwei Monteure Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage durchgeführt. Aus ungeklärter Ursache sollen plötzlich kochend heißer Dampf und Wasser ausgetreten sein.

Arbeiter mit Verbrühungen in Spezialklinik

Beide Arbeiter erlitten Verbrühungen. Einer davon im Gesicht und am Oberkörper. Er kam mit dem Notarzt in das Unfallkrankenhaus Boberg. Sein Kollege in die Klinik nach Harburg. Das Amt für Arbeitsschutz und die Berufsgenossenschaft ermitteln.