Unfall auf siebenspuriger Straße: Drei Autos ineinander gekracht

In Niendorf hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall mit drei Autos ereignet. Die siebenspurige Straße musste teilweise gesperrt werden, was im Berufsverkehr für Stau sorgte.

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr alarmiert, weil es auf der siebenspurigen Kollaustraße einen Unfall gegeben hatte. Drei Autos waren ineinander gekracht. Die Rettungskräfte behandelten am Unfallort drei Personen, sagt ein Sprecher. Laut Polizei kam eine Person mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden, was nach Angaben eines Reporters vor Ort zu längeren Staus führte. (mp)