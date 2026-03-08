Unfall auf Kreuzung: Vorfahrt missachtet – Auto überschlägt sich

In Poppenbüttel hat es am Sonntagnachmittag auf einer viel befahrenen Kreuzung gekracht: Zwei Autos stießen zusammen. Dabei überschlug sich ein Toyota.

Es krachte gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Poppenbütteler Weg/Ulzburger Straße. Der Fahrer eines VW-SUV wollte links abbiegen, missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyotas – es kam zum Zusammenstoß.

Unfall in Poppenbüttel: Auto überschlug sich

Laut Polizei überschlug sich der Toyota durch die Wucht des Zusammenstoßes und blieb anschließend auf der Seite liegen. Zu der Zeit hätten vier Personen in dem Auto gesessen.

Auch die Feuerwehr war vor Ort, da zunächst befürchtet wurde, dass eine Person aus dem Toyota befreit werden musste. Die betroffene Frau hatte es jedoch selbstständig aus dem Wagen geschafft. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung blieb bis 16.40 Uhr gesperrt. (mwi)