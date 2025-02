Unfall auf Kreuzung in Hamburg: Mädchen (13) läuft auf Straße – Krankenhaus

Schlimmer Unfall in Jenfeld: Am frühen Freitagnachmittag ist ein Mädchen (13) von einem Auto erfasst worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung Rodingallee/Öjendorfer Damm. Die Jugendliche lief zwischen mehreren Autos hindurch auf die Straße und wurde dabei vom Fahrer eines Pkw erfasst, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Jugendliche nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen am Bein, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Kreuzung war für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder freigegeben. (mp)