Auf der A7 touchiert ein Lkw ein kleineres Auto. Der Unfall endet in der Mittelleitplanke.

Mehrere Autos waren an dem Unfall auf der A7 beteiligt. NEWS5 / Fabian Höfig

Zwischen dem Kreuz Hamburg-Nordwest und der Ausfahrt Stellingen ist es am Dienstagvormittag um 9.36 Uhr zu einem Unfall auf der A7 gekommen.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO gegenüber sagte, sei eine Frau in ihrem Pkw auf der rechten Spur unterwegs gewesen. Als ein Lkw das Auto überholte, touchierte er den Kleinwagen. Dieser wurde über die Straße gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Dabei touchierte er noch einen dritten Wagen.

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Die Fahrerin des ersten Pkws wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Es wurde sonst niemand verletzt.

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Bis kurz vor 11 Uhr waren die beiden linken Fahrstreifen auf der A7 gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.