Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag auf der A23 in Richtung Süden, ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Das stark beschädigte Motorrad liegt auf der Autobahn. Florian Sprenger

Aktuell ist die A23 ab Elmshorn in Richtung Süden aufgrund eines schweren Unfalls gesperrt. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto.

Da der Biker bei dem Unfall schwerstverletzt wurde, kommt ein Gutachter an die Unfallstelle.

A23: Sperrung nach Unfall mit Motorrad

Anzeige

Die A23 bleibt über längere Zeit gesperrt. Der Verkehr staut sich derzeit auf circa eineinhalb Kilometer zurück.

Zum Unfallhergang teilte die Polizei vor Ort mit, dass der Motorradfahrer mit etwa 120 km/h unterwegs war, als ein Fahrzeug vor ihm zum Überholen ausscherte. Dem Motorradfahrer gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern.