Unfall auf A7 Richtung Hamburg: Zwei Verletzte und Stau

Kurz hinter Quickborn (Kreis Pinneberg) ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, die A7 in Richtung Hamburg musste zeitweise gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Hamburg-Schnelsen. Nach Angaben der Feuerwehr kollidierten zwei Fahrzeuge, eines davon überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften aus.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A7 – Sperrung

Wie die Polizei bestätigte, wurden zwei Menschen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor. Die A7 war in Richtung Hamburg zunächst voll gesperrt. Nach gut einer Stunde konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.