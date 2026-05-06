Baustelle und Unfall sorgen für Stau an wichtiger Kreuzung in Hamburg

Crash in Billstedt: An einer vielbefahrenen Kreuzung krachten am Mittwochmittag zwei Autos zusammen. Der Unfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen – laufende Bauarbeiten verschärften die Lage zusätzlich.

Wie die Polizei bestätigte, kam es gegen 12.05 Uhr an der Kreuzung Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg zum Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Renault. Nach ersten Erkenntnissen war die genaue Unfallursache zunächst unklar. Hinweise auf Verletzte bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Kreuzung in Billstedt blockiert

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, blieb die Kreuzung zunächst blockiert. Der Verkehr staute sich entsprechend. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Rotlichtverstoß oder eine Missachtung der Vorfahrt zu dem Unfall geführt hat.