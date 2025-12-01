Autofahrer missachtet rote Ampel und rammt E-Scooter – drei Verletzte ins Krankenhaus

Pkw rammt E-Scooter: Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Tarpenbekstraße und Lokstedter Weg in Eppendorf zu einem schweren Unfall.

Gegen 15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, so ein Sprecher der Polizei Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen soll der Pkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet und seine Fahrt fortgesetzt haben. Auf der Kreuzung kollidierte der Wagen mit einem E-Scooter.

Bei dem Unfall wurden die beiden männlichen Fahrer des Scooters sowie ein Kind im Auto verletzt. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt. Gegen 15.40 Uhr konnten die Beamten sie wieder freigeben. (mp)