Mehrere Autos kollidieren auf Kreuzung in Hamburg

Am Mittwochnachmittag hat es in Eidelstedt gekracht: Zwei Autos kollidierten auf einer Kreuzung – kurz darauf fuhr ein weiteres Fahrzeug in eines der Unfallautos.

Der Unfall geschah gegen 14.15 Uhr: Kurz zuvor war ein 23-Jähriger mit einem BMW auf dem Farnhornstieg in Richtung der Kreuzung Schnackenburgallee/Binsbarg unterwegs. Dort setzte der Fahrer dazu an, links in die Schnackenburgallee einzubiegen.

Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg-Eidelstedt

Zeitgleich fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Fiat aus der Straße Binsbarg kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Farnhornstieg. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch die Kollision prallte der Fiat zurück, wodurch ein nachfolgender Ford auf das Auto auffuhr.

Während der 23-jährige BMW-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte die 66-Jährige vor Ort versorgt werden. Die 19-jährige Fahrerin des Fords blieb unverletzt. (mwi)