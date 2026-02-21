mopo plus logo
Zwei Personen wurden bei dem Unfall in Tonndorf verletzt. Foto: Marius Röer

  • Tonndorf

Unfall auf Hamburger Kreuzung: Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus

Die Autoteile haben sich über die gesamte Kreuzung in Tonndorf verteilt: In der Nacht zu Samstag passierte hier ein Autounfall. Zwei Personen mussten wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 1 Uhr stießen zwei Autos an der Kreuzung Sonnenweg/Stein-Hardenberg-Straße zusammen, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. 

Zwei Personen wurden mit einer Wirbelsäulen- und einer Brustkorbverletzung, in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr handelt es sich in beiden Fällen nur um leichte Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

