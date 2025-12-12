Unfall an Hamburger Kreuzung: Zwei Verletzte – Zeugen greifen beherzt ein

Schwerer Unfall in Harburg: Am Freitagabend krachen zwei Autos an einer Kreuzung frontal zusammen – ein Wagen überschlägt sich. Zwei Menschen werden verletzt, Zeugen greifen beherzt ein.

Der folgenschwere Crash passierte gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Neuländer Straße Ecke Hannoversche Straße: Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer eines Opel Corsa beim Abbiegen einen entgegenkommenden Skoda eines Pflegedienstes des Deutschen Roten Kreuzes. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Corsa überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Nach Unfall: Augenzeugen befreien Fahrer

Glück im Unglück für den Corsa-Fahrer: Augenzeugen befreiten ihn aus dem völlig zerstörten Fahrzeug. Er klagte über Schmerzen am Handgelenk, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Pflegedienst-Autos verletzte sich am Arm, konnte die Unfallstelle aber selbstständig verlassen.

Straße in Harburg zeitweise gesperrt

Die Neuländer Straße war zwischen Nartenstraße und Hannoverscher Straße vorübergehend komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr rückte an, um die Unfallwagen von der Fahrbahn zu entfernen und den Verkehr wieder freizugeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.