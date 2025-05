Schwerer Unfall an Hamburger Kreuzung: Mehrere Verletzte – darunter Kinder

Crash in Eppendorf: Am Samstagnachmittag kollidierten an einer Kreuzung ein BMW und ein VW. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, darunter zwei Kinder.

Um 17.16 Uhr wurde die Polizei gerufen, da es in der Tarpenbekstraße/Ecke Lokstedter Weg zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam. Bei dem Unfall wurden vier Erwachsene und zwei Kinder leicht verletzt. Vier der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Für die Aufräumarbeiten musste der Unfallort zunächst abgesperrt werden. Seit 19.07 Uhr ist die Fahrbahn laut Polizei wieder vollständig freigegeben. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. (zc)