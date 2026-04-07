Schwerer Unfall an der Elbe: Mercedes-Fahrerin erfasst Biker – Lebensgefahr

Schwerer Unfall an der Elbe: Eine Autofahrerin wollte abbiegen – und stieß dabei mit einem herannahenden Motorrad zusammen. Der Biker musste lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem folgenschweren Crash kam es am Donnerstagnachmittag auf der Einmündung Altengammer Hauptdeich/Neuengammer Hauptdeich. Eine Autofahrerin (20) wollte mit ihrem Mercedes links abbiegen, als sie den Motorradfahrer auf sich zukommen sah.

Polizei: Motorradfahrer zunächst nicht ansprechbar

Laut Polizei schätzte die 20-Jährige die Geschwindigkeit des Motorradfahrers (38) falsch ein und setzte ihr Abbiegemanöver fort, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Suzuki-Biker stürzte mit seinem Gefährt zu Boden. Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu Beginn war er nicht ansprechbar, wie ein Polizeisprecher erklärte. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und gegen 16.19 Uhr die Polizei alarmiert.

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Der Motorradfahrer stürzte mit seinem Gefährt zu Boden. Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu Beginn war er nicht ansprechbar, wie ein Polizeisprecher erklärte. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und gegen 16.19 Uhr die Polizei alarmiert.

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Auch für die Autofahrerin wurde der Rettungsdienst angefordert. Sie klagte über Rückenschmerzen, so der Sprecher weiter. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle hinzugezogen. Über den Sachschaden kann noch keine Auskunft gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an. Es werden Zeugen gesucht. Tel. 4286 56789.