Bei einem Auffahrunfall in Lohbrügge werden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei will den Ablauf nun rekonstruieren.

Größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz in Lohbrügge: Auf dem Reinbeker Redder sind am Sonntag mehrere Autos miteinander kollidiert. Die Straße wurde gesperrt.

Ersten Polizei-Informationen zufolge waren mindestens drei Pkw beteiligt, in denen sechs Insassen saßen. Drei Menschen wurden verletzt und mussten versorgt werden. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar.

Polizei ermittelt nach Crash an der Ampel

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Bei dem Unfall soll es sich um einen Auffahrunfall gehandelt haben. Der von hinten angestoßene Wagen wurde dabei noch auf einen weißen Kombi geschoben, der vor ihm an einer Ampel stand. Die Kollisionen waren heftig, teilweise lösten sogar die Airbags aus.

Die Polizei ließ den Bereich zwischen Fanny-David-Ring und Korachstraße sperren. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu Staus. Allgemein war die Verkehrslage wegen eines Staus auf der A1 angespannt.

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Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen und will nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Dafür werden die Aussagen der Unfallbeteiligten und Zeugen ausgewertet.