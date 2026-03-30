Unfall am Rathaus: Frau von Transporter erfasst

Unfall in der Hamburger City: Auf der Mönckebergstraße ist am Montagvormittag eine Frau von einem Kleintransporter angefahren und verletzt worden.

Der Unfall passierte auf Höhe des Rathausmarktes. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Frau leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

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Zunächst hatte es geheißen, die Frau sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt gewesen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag sie zwar unter dem Transporter, war jedoch nicht eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. (mp)