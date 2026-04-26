SUV-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld in Hamburg – Insassen flüchten

In Horn hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein SUV-Fahrer war viel zu schnell unterwegs, kam von der Straße ab, rammte mehrere geparkte Autos und überschlug sich. Die Straße glich einem Trümmerfeld.

Zu dem Unfall kam es gegen 5.10 Uhr an der Sievekingsallee. Dort war ein SUV-Fahrer in Richtung Horner Rennbahn unterwegs – offenbar viel zu schnell. Laut Polizei kam der Nissan aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrspur ab und rammte zunächst fünf am Straßenrand geparkte Pkw.

Pkw überschlagen – Insassen flüchten

Kurz darauf überschlug sich der SUV und blieb auf dem Dach liegen. Da zunächst befürchtet wurde, dass Personen eingeklemmt sein könnten, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot samt Notarzt an. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren die Insassen jedoch bereits geflüchtet.

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Ob und wie schwer die Insassen verletzt wurden, ist bislang unklar. Die Sievekingsallee war für rund eine Stunde gesperrt, auch der Busverkehr war betroffen.