Aaliyah wird wieder von der Polizei gesucht. Sie war schon in Berlin – wo steckt sie dieses Mal?

So sieht Aaliyah aktuell aus. Die Polizei sucht nach ihr. Polizei Hamburg

Die bekannte Serienausreißerin Aaliyah F. wird wieder vermisst: Die Polizei sucht nach der 13-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montagabend habe die 13-Jährige, inzwischen in Othmarschen wohnhaft, die elterliche Wohnung verlassen. „Seitdem ist das junge Mädchen unbekannten Aufenthalts“, so ein Polizeisprecher.

Das trug die 13-Jährige zuletzt

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Weil die bisherigen Ermittlungen nicht von Erfolg gekrönt waren, beschloss ein Amtsrichter nun die öffentliche Fahndung nach Aaliyah – wieder einmal. Sie wirkt älter als sie ist, hat lange, lockige Haare und war zuletzt mit einer schwarzen Leggings, einer braunen Jacke und dunklen Schuhen mit goldenem Nike-Zeichen bekleidet. Sie trug dazu eine Handtasche mit sich.

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Das für die Region zuständige LKA 124 bittet Zeugen, die Aaliyah gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an Tel. 428 65 6789 oder den Notruf 110.

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Aaliyah ist schon etliche Male von zu Hause ausgerissen und hat für große Polizeieinsätze gesorgt. Zuletzt war sie über ihren Geburtstag verschwunden. Einmal reiste sie sogar bis nach Berlin.