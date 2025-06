Feuer frei auf Hamburgs Straßen? Am Montagabend wurde ein mutmaßlicher Rocker-Boss in Farmsen-Berne angeschossen. Der 41-Jährige überlebte nur knapp. Nicht das einzige Schuss-Opfer zuletzt: Seit Anfang Mai gab es zahlreiche solcher besorgniserregender Vorfälle in der Stadt.