Unbekannte schlagen in Heimfeld zu: Sie brechen einen Geldautomaten auf und verschwinden mit der Beute. Wer hat sie gesehen?

Wer hat die Geldautomaten-Diebe gesehen? Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Montag beobachten konnten, wie Unbekannte einen Geldautomaten in Heimfeld aufbrachen.

Nach aktuellen Informationen der Polizei sollen die Unbekannten in der Nacht in den Vorraum eines Hotels am Tempowerkring eingedrungen sein und dort wohl mit schwerem Werkzeug einen Geldautomaten aufgebrochen haben. Wohin sie mit der Beute flüchteten, ist noch unklar.

Geldautomaten-Diebe in Heimfeld: Keine Hinweise auf Sprengmittel

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Erst am Morgen alarmierte ein Mitarbeiter die Polizei. Der Geldautomat war so stark beschädigt, dass die Beamten zunächst von einer Sprengung ausgingen. Am Tatort fanden sie allerdings keine Hinweise auf Sprengmittel.

Wer in jener Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (mp)





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