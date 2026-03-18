Unangenehmer Geruch: Polizei entdeckt Leiche in Hamburger Wohnung

Die Polizei wurde am Mittwochmittag in eine Wohnung auf der Uhlenhorst gerufen. Vor Ort fanden sie die Leiche einer älteren Frau.

Den Nachbarn war ein unangenehmer Geruch aufgefallen und sie riefen die Polizei. Als die Beamten sich Zutritt zu der Wohnung in der Straße Immenhof verschafften, entdeckten sie die Leiche einer älteren Frau, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

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Aktuell gehen die Beamten nicht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die Frau starb vermutlich alters- oder erkrankungsbedingt. Aus formellen Gründen wurde vorerst dennoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mp)