Umwelt-Demo in Hamburg: Aktivisten fordern schnelleren Kohleausstieg

St. Georg –

Rund 20 Aktivisten haben sich am Mittwochmorgen vor der SPD-Zentrale an der Kurt-Schumacher-Allee versammelt. Mit Transparenten und über Lautsprecher bemängelten sie ein zu lasches Kohleausstiegsgesetz. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Gegen 10.15 Uhr versammelten sich rund 20 Aktivisten vor der SPD-Parteizentrale in St. Georg. Teile der Bewegung „Extinction Rebellion“ entrollten Banner und Transparente, besetzten teilweise den Haupteingang und forderten in einem Wortspiel „Klares Nein zum Verkohlungsgesetz“.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Eingreifen mussten die Beamten aber nicht. Laut eines Polizeisprechers verlief die Versammlung absolut ruhig. Gegen 11.10 Uhr erklärte der Veranstalter die Aktion dann für beendet.