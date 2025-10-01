Umbrella-Bus schlitzt Wohnmobil auf – hoher Sachschaden bei Unfall

In Othmarschen kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Bernadottestraße: Ein Gelenkbus der Firma Umbrella, der im Auftrag der VHH fuhr, prallte gegen ein am Seitenstreifen abgestelltes Wohnmobil.

Wohnmobil aufgeschlitzt – hoher Sachschaden

Der Camper wurde an der Seite regelrecht aufgeschlitzt und schwer beschädigt. Da der Bus ohne Fahrgäste unterwegs war, blieb es bei Sachschaden. Die Polizei untersucht nun die Unfallursache.