Überwachungskamera wird Möchtegern-Einbrecher zum Verhängnis

Dienstagnacht hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest gemacht. Der Mann hatte zuvor versucht, in ein Restaurant einzubrechen.

Laut Polizei kam es zu dem Einbruch gegen 01.15 Uhr in einem Restaurant am Niendorfer Gehege. Der Alarm löste aus, Beamte rückten an. Ein Fenster war aufgebrochen worden, doch von dem Täter fehlte jede Spur. Auch gestohlen war nichts.

Polizei Hamburg: Ermittler schnappen Möchtegern-Einbrecher

Jedoch gab es im Lokal Überwachungskameras, die den Einbrecher filmten. Die Polizei sichtete die Aufnahmen und machte sich so ein Bild vom Verdächtigen.

Schließlich schnappten Ermittler einen Mann, der aussah wie der Gesuchte. Kurios: Der Mann hatte an der Vogt-Kölln-Straße (Eidelstedt) nach dem Weg gefragt – und zwar Polizisten in einem Streifenwagen. Er wurde festgenommen.

Da gegen den heranwachsenden Verdächtigen bereits zwei Haftbefehle und ein Diebstahlverdacht vorlagen, kam er in U-Haft. (doe)