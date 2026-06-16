Messerangriffe, so scheint es, sind weiter alltäglich in Hamburg. Doch exklusive Zahlen der MOPO zeigen: Die Taten gehen deutlich zurück. Das ist auch einer bestimmten Strategie der Polizei geschuldet, die sich unter Gewalttätern rumspricht.

Sonntag gegen 13.40 Uhr, während tausende Zuschauer die Athleten beim Ironman anfeuern, kommt es etwas abseits der Strecke an der Hammerbrookstraße zu einem brutalen Messerangriff. Das Opfer wird lebensgefährlich verletzt, muss direkt notoperiert werden. Nach MOPO-Informationen wurde ihm dreimal in den Brustkorb gestochen.

Etwa sechseinhalb Stunden später wird ein Mann in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs mit einem Messer angegriffen. Auch er muss im Krankenhaus behandelt werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Lydia S. verletzte bei einem Messerangriff am Hauptbahnhof 15 Menschen

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Rückblick: Vor etwa einem Jahr hatte Lydia S., ebenfalls am Hauptbahnhof, 15 Menschen mit einem Messer verletzt, einige von ihnen schwer. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Im Januar wurde die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie beschlossen. Die 40-Jährige leidet an paranoider Schizophrenie.

Lydia S. wurde nach der Attacke am Hauptbahnhof festgenommen. (Archivbild) Screenshot X-Beitrag @HamburgerBulls

„Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben die Bilder noch im Kopf“, sagte LKA-Chef Jan Hieber im Februar bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2025 mit Blick auf den Angriff. „So etwas brennt sich ein und es erzeugt schnell das Gefühl, es wird immer gefährlicher. Aber genau deshalb lohnt sich heute der Blick auf die nüchternen Zahlen.“

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Zahl der Messerangriffe laut Statistik rückläufig

Von 2024 auf 2025 ging die Zahl der Taten, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, deutlich zurück: von 399 auf 261 – ein Minus von rund 35 Prozent. Auch die Drohungen mit einem Messer nahmen ab, von 867 auf 538, also um rund 38 Prozent. Es sind die niedrigsten Werte seit 2019. Erst seit diesem Jahr erfasst die Polizei Messerstraftaten gesondert.

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Die Grafik zeigt den Rückgang der Messer-Straftaten in Hamburg. KI-generierte Illustration: Zoe Clausen / ChatGPT

Auch in diesem Jahr setzt sich dieser Trend der Statistik zufolge bislang fort. Im ersten Quartal 2026 wurde 118-mal mit einem Messer gedroht, 45-mal wurde es eingesetzt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 130 Drohungen und 50 Einsätze gewesen, 2024 sogar 202 Drohungen und 89 Einsätze.

Messer-Rückgang liegt an verschiedenen Maßnahmen

Laut Hieber ist der Rückgang auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: „klare Regeln, Kontrollen und ein höheres Entdeckungsrisiko“. Seit Dezember 2024 gilt im gesamten öffentlichen Nahverkehr ein Waffen- und Messerverbot, ebenso am Hauptbahnhof. Seitdem finden regelmäßig Kontrollen statt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 7000 Personen überprüft. „Die Kontrollen tragen dazu bei, Verstöße aufzudecken, das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu stärken und Gewaltkriminalität präventiv zu verhindern“, so die Polizei.

Hamburg war das erste Bundesland mit einer solchen Regelung. Danach zogen diverse andere mit ähnlichen Verboten nach.

Rewe-Mitarbeiter (29) stirbt nach Messer-Attacke

Komplett verhindern können solche Regeln Messergewalt nicht: Erst in der vergangenen Woche wurde ein 29-jähriger Rewe-Mitarbeiter in dem Markt an der Stresemannstraße (Altona-Nord) nach einer Auseinandersetzung erstochen. Bis Ende März zählte die Polizei bereits neun Straftaten gegen das Leben mit Messerbezug – also Mord, Totschlag oder entsprechende Versuche.

Die Bilanz einer Waffenkontrolle am Hauptbahnhof: Seit dort ein Waffenverbot gilt, kontrolliert die Polizei regelmäßig Passanten und Fahrgäste. (Archivbild) Bundespolizei

Die Statistik erklärt allerdings nicht, warum jemand zusticht. Sie zählt Fälle, keine Motive. Kriminologische Studien deuten darauf hin, dass Messergewalt oft aus eskalierenden Konflikten entsteht – im Bekanntenkreis, unter Alkohol, bei psychischen Belastungen oder nach eigenen Gewalterfahrungen. Das Messer ist dabei selten eine Spezialwaffe. Es ist ein Alltagsgegenstand: schnell verfügbar, leicht zu verstecken, in einer aufgeheizten Situation sofort zur Hand.

Männer nach tödlichem Messerangriff an U-Bahnhof verurteilt

Die Fälle unterscheiden sich stark. Es gibt psychische Ausnahmesituationen wie bei Lydia S. am Hauptbahnhof. Es gibt Streit, der plötzlich eskaliert, wie im Rewe. Und es gibt Konflikte im Milieu, bei denen das Messer geplant eingesetzt wird – wie am 19. August 2024 am U-Bahnhof Billstedt.

Tödlicher Messerangriff: Der Tatort am Bahnhof Billstedt. Christoph Leimig

Ein 29-Jähriger wurde damals erstochen. Hintergrund war ein Konflikt um Schulden zwischen zwei Gruppen aus dem Drogenmilieu mit „archaischen Strukturen“, so die Richterin. Etwa 30 Männer sollen während der Tat dabei gewesen sein, drei von ihnen wurden im Mai 2025 und im April dieses Jahres zu Haftstrafen zwischen acht und zwölf Jahren verurteilt.

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Ein einzelner Stich kann reichen, um jahrelang hinter Gittern zu landen – weil ein einzelner Stich reichen kann, einen Menschen zu töten. „Einzelne Taten können brutal sein und sie treffen die Stadt emotional hart“, sagte Hieber im Februar. „Aber der Trend der Statistik ist klar. Weniger Messer in schweren Delikten, weniger Drohung, weniger Einsätze – und genau daran arbeiten wir weiter.“





