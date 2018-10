Überfall in St. Georg: Messer-Mann raubt 42-Jährigen aus

St. Georg -

Erst fragte er nach einer Kippe, dann zückte er ein Messer: Ein 21-Jähriger hat am Sonntagabend in der Hammerbrookstraße einen 42-jährigen Passanten überfallen. Verletzt wurde niemand.

Es war 23 Uhr, als der 42-Jährige in der Hammerbrookstraße von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Fremde verlangte eine Zigarette. Als der 42-Jährige das verneinte, zog der Mann ein Taschenmesser.



Erneut forderte der Angreifer eine Zigarette und zusätzlich zehn Euro Bargeld. Das Opfer schrie um Hilfe. So laut, dass ein Anwohner die Polizei alarmierte.

Der Räuber flüchtete in Richtung Berliner Tor. Doch die herbeigeeilten Polizisten konnten ihn an der Kurt-Schumacher-Allee stellen und brachten ihn zur Wache. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann 21 Jahre alt ist, aus Afghanistan stammt und sich illegal in Deutschland aufhält. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.