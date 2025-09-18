Überfall im Schlaf: 95-Jähriger in Hamburg Opfer eines brutalen Einbruchs

Mitten in der Nacht dringen zwei Männer in das Haus eines 95-Jährigen in Lokstedt ein – und greifen ihn im Schlaf an. Der Senior wehrt sich, die Täter fliehen. Jetzt ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 95-jähriger Mann in seinem Haus in der Emil-Andresen-Straße in Lokstedt Opfer eines Überfalls geworden. Gegen 1.42 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und griffen den schlafenden Senior im Schlafzimmer an. Der Mann setzte sich laut Polizei mit aller Kraft zur Wehr und rief lautstark um Hilfe – woraufhin die Täter flüchteten.

Täter flüchtig, Zeugen gesucht

Die Unbekannten entkamen unerkannt und nahmen persönliche Gegenstände mit. Der 95-Jährige wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich Emil-Andresen-Straße und Umgebung gemacht hat oder über Videoaufnahmen vom 17. bis 18. September verfügt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 zu melden. (apa)