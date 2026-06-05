Überfall im Parkhaus: Schmuckhändler mit Pfefferspray attackiert

Dreister Raub am Donnerstagabend in Harburg: Drei Unbekannte haben einen Schmuckhändler überfallen und Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall ereignete sich gegen 19 Uhr in einem Parkhaus am Harburger Ring. Ein 30-jähriger Schmuckhändler hatte zuvor ein Juweliergeschäft beliefert und war auf dem Weg zurück zu seinem Auto.

Juwelier von Trio überfallen und ausgeraubt

Im Treppenhaus stellten sich ihm drei Männer in den Weg, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und griffen ihn anschließend mit Pfefferspray an. Die Täter raubten eine Umhängetasche mit Altgold und Bargeld und flüchteten unerkannt.

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Der 30-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

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Die drei Täter werden als etwa 25 bis 35 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und kräftig beschrieben. Sie sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und Caps getragen haben. Einer hatte blonde, die beiden anderen schwarze Haare. Die Männer waren überwiegend dunkel gekleidet, einer trug ein helles Oberteil.

Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen. (rei)