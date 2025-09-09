Überfall auf Vape-Geschäft – Täter droht mit Pistole

In St. Georg hat es am Montagmittag einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Geschäft für E-Zigaretten gegeben. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Pistole und flüchtete anschließend mit geringer Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.20 Uhr in der Elmenreichstraße. Demnach betrat ein Mann das Fachgeschäft, forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen, und zeigte dabei eine Pistole, die er in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers mitgeführt hatte.

Täter flüchtet Richtung Hauptbahnhof

Mit einem geringen Geldbetrag als Beute flüchtete der Räuber anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, 25 bis 30 Jahre alt und mit „südländischer Erscheinung“. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans, einem beigefarbenen Kapuzenpullover und Sportschuhen mit silberfarbenen Elementen. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.