Überfall auf Tankstelle in Hamburg: Täter bedroht Mitarbeiter

In der Nacht auf Freitag hat ein Mann eine Tankstelle an der Sievekingsallee (Hamm) überfallen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter den Verkaufsraum und griff den 39-jährigen Angestellten an. Dabei bedrohte er ihn mit einem Werkzeug und forderte Bargeld. Mit einem geringen Geldbetrag sowie Zigaretten flüchtete der Mann laut Polizei anschließend in unbekannte Richtung.

Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und männlich beschrieben. Er trug einen blauen Kapuzenpullover, einen schwarzen Schal, ein Basecap, eine hellblaue Jeans und weiße Sneakers.

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Das zuständige Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (rei)