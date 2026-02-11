Überfall auf Spielhalle: Maskierter bedroht Mitarbeiterin mit Messer

Schreck am Mittwochmorgen in Bahrenfeld: Ein bislang unbekannter Mann hat eine Spielhalle an der Von-Sauer-Straße überfallen – bewaffnet mit einem Messer.

Nach Angaben der Polizei betrat der Maskierte die Spielhalle um 4.37 Uhr. Er trug eine Sturmhaube und ging zielgerichtet zum Kassenbereich. Dort bedrohte er die 62-jährige Angestellte wortlos mit einem Messer und forderte weiterhin schweigend die Herausgabe von Bargeld.

Überfall auf Spielhalle: Täter flüchtet

Der Mann flüchtete laut Polizei mit einem niedrigen Geldbetrag. In welche Richtung, ist unklar. Mehrere Streifenwagen suchten gemeinsam mit Bundespolizisten und Spürhunden nach dem Täter – jedoch ohne Erfolg.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und war insgesamt dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)