Überfall auf Seniorin: Polizei fahndet nach Ohrläppchen-Reißer

In Stellingen wird eine 86-jährige Rentnerin von einem Mann überfallen und dabei verletzt. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Unbekannten.

Bereits im Januar soll der Unbekannte der Seniorin auf ihrem Heimweg vom Einkauf gefolgt sein. Vor ihrer Wohnungstür am Langenfelder Damm soll er die Frau dann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt haben. Sie verweigerte laut der Polizei allerdings die Auskunft und rief spontan um Hilfe.

Überfall: Unbekannter reißt Ohrringe der Seniorin heraus

Daraufhin soll der Mann ihr die Ohrringe aus den Ohrläppchen gerissen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ein Nachbar wurde auf die Hilferufe der Frau aufmerksam und rief die Polizei.

Überfall in Stellingen: Die Hamburger Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen. Polizei Hamburg Überfall in Stellingen: Die Hamburger Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei stieß im Rahmen der Ermittlungen schließlich auf Videoaufnahmen, auf denen auch der Tatverdächtige zu sehen sein soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden diese jetzt veröffentlicht. Er ist circa 1,75 Meter groß, schlank und trug zum Zeitpunkt des Überfalls eine gelbe Jacke.

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Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (aba)