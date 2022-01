Ein Überfall auf einen Pizza-Boten in Tonndorf beschäftigt seit Mittwochabend die Raubermittler der Polizei. Ein Bote war während einer Auslieferung von zwei Männern mit einer Schusswaffe bedroht, überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall geschah laut Polizeibericht gegen 18.45 Uhr in der Straße Nordstrandweg. Hier war der Fahrer (37) eines Pizza-Dienstes zur Auslieferung einer Bestellung unterwegs, als plötzlich zwei dunkel gekleidete Männer an ihn herantraten. Einer der Täter soll den Boten mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert haben. Danach flüchtete das Räuber-Duo in Richtung Sylter Weg.

Pizza-Bote in Hamburg mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Weil der Pizza-Bote den Überfall erst viel später zur Anzeige brachte, verzichtete die Polizei auf eine Sofortfahndung. Die Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit normaler Statur sein. Sie trugen dunkle Kleidung mit Kapuzen. Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt in der Nähe waren und Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 4286 56789 bei der Polizei zu melden.