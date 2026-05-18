Überfall auf Paketboten in Hamburg – Räuber mit Transporter auf der Flucht

Ein Überfall auf einen Paketboten in Sülldorf beschäftigt seit Freitag das Raubdezernat. Ein Mann sprach den Boten an und gab sich als Empfänger eines Pakets aus. Als ihm die Aushändigung verweigert wurde, griff er den Auslieferer an.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 13.30 Uhr am Blutbuchenweg, Höhe Krautstücken. Ein Paketbote (20) lieferte Sendungen aus, als er angesprochen wurde. Der Mann behauptete, eines der Pakete zu erwarten. Weil er sich nicht ausweisen konnte, verweigerte der 20-Jährige die Herausgabe.

Paket entrissen – dann flüchtet Räuber in silbernen Transporter

Auf dem Weg zum Paketwagen wurde der Auslieferer dann angegriffen, ein Paket wurde ihm entrissen. Als der 20-Jährige mit seinem Handy die Polizei alarmieren wollte, schlug ihm der Räuber dies aus der Hand und flüchtete mit einem silbernen Transporter. Mehrere Streifenwagen fahndeten ergebnislos nach ihm.

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Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Räuber sowie den Transporter. Tel. (040) 4286 56789.