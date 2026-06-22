Fans werden nach Deutschlandspiel von einer Gruppe angegriffen und verletzt. War es ein gezielter Angriff? Ein Opfer meldet sich zu Wort.

Für das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste hatten sich mehrere Freunde am Samstagabend in einer Kneipe in Barmbek-Nord verabredet. Der Abend klang aber anders aus als erwartet. Als sich die Männer nach dem Spiel auf den Nachhauseweg machten, wurden sie von einem Mob vermummter Personen angegriffen und als Nazi-Schweine beschimpft. Zwei von ihnen wurden verletzt.

Mike W. (19, Name geändert) hatte sich lange auf den Abend gefreut. Der Angestellte ist berufsbedingt nach Hannover gezogen und war nach Hamburg gereist, um mit seinen alten Kumpels einen zünftigen Abend zu verbringen. Dass dieser schmerzvoll enden würde, konnte er nicht ahnen.

„Wir waren 18 Jungs und kannten uns alle schon seit langer Zeit. Das WM-Spiel auf einem Samstag war ein guter Anlass, sich mal wieder zu treffen“, sagt eines der Opfer zur MOPO. Laut seinen Angaben war die Stimmung ausgelassen. „Erst recht, als Undav in der Nachspielzeit der Siegtreffer gelang.“

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Nationalhymne gesungen – dann wurden die Männer angegriffen

Laut W. habe man während des Spiels auch Alkohol konsumiert, völlig betrunken sei aber keiner gewesen. In einer Gruppe von zehn Mann habe man dann gegen 0.35 Uhr den Heimweg angetreten. „Wir waren angeschickert und euphorisiert vom Sieg. Ein paar der Jungs stimmten auf der Straße Fangesänge an, schließlich auch die Nationalhymne“, so schildert es Mike.

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Nur wenige Schritte von der Kneipe an der Hellbrookstraße entfernt, passierte dann der Angriff. Auf der Fuhlsbüttler Straße sollen die Männer laut Polizei von etwa 30 vermummten Personen angegriffen worden sein. Die Täter sollen „Scheiß Nazis“ gerufen haben, als sie auf die Männer zuliefen. „‚Scheiße, das ist die Antifa, lauf!‘, rief mir ein Kumpel noch zu, doch ich hatte keine Chance“, berichtet Mike.

Täter sollen auf Opfer eingetreten haben

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Ihm sei ein Beinhaken gestellt worden, weshalb er stürzte. Dann sollen Angreifer mit Schlagstöcken auf ihn eingeschlagen und ihn mit Pfefferspray attackiert haben. So bestätigte es auch die Polizei. Das Opfer behauptet, dass zudem massiv auf ihn eingetreten worden sein soll. Er kam mit Prellungen im Gesicht, an den Rippen und an den Beinen in eine Klinik. Die Täter flüchteten unerkannt.

Laut einem Polizeisprecher konnten trotz Einsatz mehrerer Streifenwagen keine Tatverdächtigen ausgemacht werden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Der Vorfall wirft Fragen auf. Waren Mike W. und seine Freunde Zufallsopfer?

Opfer sollen mutmaßlich rechter Bewegung angehören

Nach MOPO-Informationen sollen die Männer zu einer Bewegung gehören, die mutmaßlich dem rechten Spektrum zugerechnet wird. Ihr gemeinsames Zusammentreffen im Rahmen des WM-Spiels und die teilnehmenden Personen waren der Antifa offenbar bekannt.

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Angreifer sich schon länger vorher versammelt hatten und Mike W. und seine Freunde dann in einem günstigen Moment angriffen. Die Ermittlungen dazu dauern an.