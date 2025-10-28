Die dunkle Jahreszeit ist da. Und mit Beginn des Herbstes nehmen häufig die Einbrüche in Wohnungen und Häusern drastisch zu. Und tatsächlich gehen zurzeit Polizeimeldungen über vollendete Einbrüche mit Zeugenaufrufen aus dem Umland täglich in der Redaktion ein. In Hamburg selbst aber ist es bisher vergleichsweise ruhig. Und auch über das Jahr betrachtet, steht Hamburg gut da. Woran das liegen könnte.

