Tödlicher Vorfall am U-Bahnhof: Am Stephansplatz werden aktuell ein Zug und ein Bahnsteig geräumt. Was bisher bekannt ist.

Am U-Bahnhof Stephansplatz ist am Dienstagabend eine Person unter eine U-Bahn geraten und dabei ums Leben gekommen. (Symbolbild) IMAGO / Manfred Segerer

Am U-Bahnhof Stephansplatz ist am Dienstagabend ein Mann unter eine U-Bahn geraten und ums Leben gekommen. Der Verkehr auf der Linie U1 ist unterbrochen

Feuerwehr und Polizei sind gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Polizeibeamte sind noch immer vor Ort. Nachdem zuerst von einem Unglück die Rede war, geht die Polizei inzwischen von einem Suizid aus. Das ging aus der Sichtung der Videoaufnahmen vom Bahnsteig hervor.

U-Bahnhof Stephansplatz: Zug und Bahnsteig geräumt

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Der betroffene Zug wurde inzwischen geräumt, aktuell werde der Leichnam der verstorbenen Person geborgen. Auch der Bahnsteig wurde komplett geräumt, um Schaulustige fernzuhalten, heißt es von der Polizei.

Wegen des Einsatzes ist der U-Bahnverkehr zwischen Jungfernstieg und Kellinghusenstraße in beide Richtungen unterbrochen. Fahrgäste müssen derzeit auf andere U- und S-Bahn-Linien ausweichen. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit noch nicht absehbar. Der S-Bahn-Verkehr ist laut der Polizei aktuell nicht betroffen. (mp)