Polizei
U1 unterbrochen – keine Bahnen aus der City
Tödlicher Vorfall am U-Bahnhof: Am Stephansplatz werden aktuell ein Zug und ein Bahnsteig geräumt. Was bisher bekannt ist.
Am U-Bahnhof Stephansplatz ist am Dienstagabend ein Mann unter eine U-Bahn geraten und ums Leben gekommen. Der Verkehr auf der Linie U1 ist unterbrochen
Feuerwehr und Polizei sind gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Polizeibeamte sind noch immer vor Ort. Nachdem zuerst von einem Unglück die Rede war, geht die Polizei inzwischen von einem Suizid aus. Das ging aus der Sichtung der Videoaufnahmen vom Bahnsteig hervor.
U-Bahnhof Stephansplatz: Zug und Bahnsteig geräumt
Der betroffene Zug wurde inzwischen geräumt, aktuell werde der Leichnam der verstorbenen Person geborgen. Auch der Bahnsteig wurde komplett geräumt, um Schaulustige fernzuhalten, heißt es von der Polizei.
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Wegen des Einsatzes ist der U-Bahnverkehr zwischen Jungfernstieg und Kellinghusenstraße in beide Richtungen unterbrochen. Fahrgäste müssen derzeit auf andere U- und S-Bahn-Linien ausweichen. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit noch nicht absehbar. Der S-Bahn-Verkehr ist laut der Polizei aktuell nicht betroffen. (mp)
Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen
Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:
Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de
Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.
Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de
Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de