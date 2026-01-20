U-Bahn entgleist: Fast 200 Fahrgäste steckten fest – Strecke weiter dicht

Schwerer Zwischenfall auf der U2: In Billstedt ist eine U-Bahn entgleist, drei Wagen sprangen aus den Schienen. 172 Fahrgäste mussten auf freier Strecke den Zug verlassen, eine Teilstrecke der U2 bleibt gesperrt.

Zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall auf der Linie U2 gekommen. Wie ein Sprecher der Hochbahn mitteilte, befand sich ein Zug auf Höhe Billstedt in der Kehranlage und sollte dort wenden. Beim Gleiswechsel sei die U-Bahn offenbar zu schnell über eine Weiche gefahren. In der Folge entgleisten drei Waggons, der hintere Teil des Zuges prallte gegen einen Prellbock.

Fast 200 Fahrgäste stecken fest – Feuerwehr hilft bei Evakuierung

Der betroffene Zug war leer, es befanden sich keine Fahrgäste an Bord. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere, voll besetzte U-Bahn touchierte die aus dem Gleis gesprungenen Waggons, dabei wurden die Stromabnehmer der fahrenden Bahn beschädigt.

In dieser befanden sich laut Hochbahn 172 Fahrgäste (die Feuerwehr hatte zunächst von bis zu 400 Betroffenen gesprochen) Sie mussten auf freier Strecke aus dem Zug geholt und mit Bussen zur nächsten Station gebracht werden. Alle blieben unverletzt.

Bergungsarbeiten bis Mittwoch – Busse statt Bahnen

Da die entgleiste U-Bahn ungünstig für die Bergung steht, musste der Strom auf dem Abschnitt abgestellt werden. Dadurch kam es zu weiteren Einschränkungen im Betrieb. Zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auch die Haltestellen Merkenstraße und Steinfurther Allee anfährt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Schlag ins Gesicht“ – Streikender packt aus: Darum blockiere ich den Elbtunnel

Die Bergungsarbeiten werden nach Einschätzung der Hochbahn noch bis Mittwoch dauern, so lange bleibt der Ersatzverkehr bestehen. Man arbeite daran, den Verkehr auf der Schiene so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.