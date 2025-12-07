Tumulte bei Kreisliga-Spiel in Hamburg – Großeinsatz

In Hausbruch ist es am Sonntagmittag zu einer Auseinandersetzung auf einem Fußballplatz gekommen. Dort waren mehrere Personen anlässlich eines Amateurfußballspiels aufeinander losgegangen.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr zum Sportplatz am Talweg gerufen. Dort fand ein Kreisliga-Spiel zwischen Hellas United und FSV Harburg Rönneburg statt. Dabei soll es mutmaßlich zu einem Angriff auf einen der Trainer gekommen sein.

Zahlreiche Streifenwagen und ein Rettungswagen im Einsatz

In der Folge beteiligten sich laut Polizei dann 10 bis 15 weitere Personen an der Auseinandersetzung. Die Polizei rückt mit zahlreichen Streifenwagen an. Dazu ein Rettungswagen, weil einer der Beteiligten eine Gesichtsverletzung hatte. In die Klinik brauchte er aber nicht.

Nach gut dreißig Minuten konnten die Beamten die Lage unter Kontrolle bringen, Personalien wurden aufgenommen. Das Spiel endete 1:1.