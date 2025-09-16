Lose Fassadenteile an Hamburger Hochhaus: Polizei sperrt Straße

Hamburger, die am Dienstagmorgen an den Mundsburg-Türmen vorbeikamen, hatten nicht nur Regengüsse zu befürchten: An einem der Hochhäuser lockerten sich Fassadenteile.

Gegen 9.40 Uhr ging der Notruf bei den Einsatzkräften ein. Aufgrund des starken Windes bestand akute Gefahr, dass Passanten der dicht frequentierten Kreuzung zwischen Hamburger Meile und der U-Bahn-Station Mundsburg von drei losen Fassadenteilen getroffen werden könnten, so die Feuerwehr auf Anfrage der MOPO.

Feuerwehrleute der SEG Höhenrettung sicherten die drei Fassadenteile im 30. Stockwerk des Gebäudes und übergaben sie dem Hausmeister. Zeitweise bestand Gefahr für Passanten. Zum Schutz der Menschen hatte die Polizei den Bereich weiträumig gesperrt. Gegen 11.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Ob der starke Wind oder Materialversagen die Ursache war, sei unklar. (apa)