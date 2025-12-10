Trümmerfeld nach Verfolgung in Hamburg: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall

Bei einem schweren Crash sind am Mittwochabend in Wandsbek mehrere Menschen verletzt worden. Die Straße glich einem Trümmerfeld.

Autoteile liegen weit verstreut, Blaulicht von Polizei und Feuerwehr erhellt die Fahrbahn vor der Tankstelle – „ein Trümmerfeld“, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Ein Großaufgebot an Rettern war gegen 20.25 Uhr zur Ahrensburger Straße – Höhe Eickhoffweg – angerückt, nachdem mindestens drei Autos kollidiert waren.

Nach MOPO-Informationen hatte sich ein Mercedes-Fahrer eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die tragisch endete. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Auto auf den Gehweg geschleudert wurde. Mit schweren Folgen.

Nach dem Unfall liegt ein schwer beschädigter Mercedes auf dem Gehweg.

Schwerer Unfall in Wandsbek: Fünf Verletzte – Person im Auto eingeklemmt

Eine Person war in dem Mercedes eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Vier weitere Menschen wurden nach ersten Informationen leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, der Einsatz dauert weiterhin an, so der Sprecher.

Die Ahrensburger Straße ist gesperrt. Die Ermittlungen laufen, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Weitere Informationen lagen am Mittwochabend zunächst nicht vor. (idv)