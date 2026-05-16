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Aus Container tropfende Flüssigkeit löst Großalarm in Eimsbüttel aus – Kurz darauf Entwarnung, es war Regenwasser

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Sonderfahrzeugen im Einsatz. Foto: Privat / hfr

  • Hoheluft

Hoheluft: Tropfender Container sorgt für Großeinsatz – Grund ist zum Schmunzeln

Großeinsatz der Feuerwehr in Hoheluft: Passanten meldeten am Freitagabend, dass Flüssigkeit aus einem Container auf einem Lkw auslief. Weil zunächst ein Gefahrguteinsatz nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte mit Spezialfahrzeugen an. Nach kurzer Prüfung gab es Entwarnung.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20 Uhr an der Hoheluftchaussee/Ecke Bismarckstraße. Während die Polizei den Bereich absperrte, untersuchten Feuerwehrleute den Container und die Flüssigkeit.

Großer Einsatz der Feuerwehr in Hoheluft

Kurz darauf stand fest: Es handelte sich nicht um gefährliche Chemikalien, sondern um Regenwasser, das vom Container auf die Straße tropfte. Die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

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