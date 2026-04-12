Schlägerei im Zug, Notbremse gezogen – Lokführer reagiert

Am Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) ist es in der Nacht zu Samstag in einem gerade abgefahrenen Regionalzug zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Als zudem die Notbremse gezogen wurde, entschied sich der Lokführer zur Rückfahrt zum Bahnhof.

Laut Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 1.25 Uhr am Bahnhof Altona. In einer Regionalbahn von Hamburg nach Elmshorn gerieten zwei Männer (21 und 32) aus noch ungeklärter Ursache in Streit und gingen schließlich aufeinander los. Als der 32-Jährige zum Lokführer gehen wollte, um den Vorfall zu melden, soll der 21-Jährige die Notbremse gezogen haben.

21-Jähriger verletzt in Klinik

Nach dem Zwangsstopp entschied sich der Triebfahrzeugführer, den Zug zurück zum Bahnhof zu fahren, und alarmierte die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten nahmen die beiden Männer kurz darauf vorläufig fest. Der 21-Jährige war verletzt und wurde auf eigenen Wunsch in eine Klinik gebracht. Sein betrunkener Kontrahent zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv. Ein Alkoholtest auf der Wache ergab 1,78 Promille. Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen gefertigt.