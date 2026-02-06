Brutaler Überfall: Trio schlägt Mann nieder und raubt ihn aus – Zeugen gesucht

Ein brutaler Überfall in einem Park in Langenhorn beschäftigt seit Donnerstagmittag die Ermittler des Raubdezernats. Dort war ein Mann von drei Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden.

Zu dem Überfall kam es laut Polizei in einer Parkanlage am Schmuggelstieg. Dort war ein Mann (45) gegen 13.15 Uhr unterwegs, als er zunächst von drei Unbekannten angesprochen worden sein soll. Kurz darauf sollen die Männer den 45-Jährigen angegriffen und attackiert haben.

Überfall in Langenhorn: Opfer kam mit Kopfverletzung in Klinik

Durch die Schläge erlitt das Opfer eine Kopfverletzung. Zudem wurde ihm mutmaßlich mit einem Messer eine oberflächliche Verletzung am Bein zugefügt. Danach rissen die Räuber den Rucksack des 45-Jährigen an sich und flüchteten. Das Opfer kam in eine Klinik.

Täter 1: Ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur. Er trug einen Bart und hatte zusammengewachsene Augenbrauen sowie laut Polizei ein „südländisches“ Erscheinungsbild. Er war

dunkel gekleidet.

Täter 2: ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt mit schlanker Statur und trug kurze, schwarze Haare sowie einen Kinnbart. Auch er soll laut Polizei ein „südländisches“ Erscheinungsbild gehabt haben und trug eine blaue Hose.

Täter 3 soll etwa 1,75 Meter groß und circa 20 Jahre alt sein. Er war mit einer blauen Hose und blauer Jacke bekleidet und soll auch ein „südländisches“ Erscheinungsbild haben. Hinweise an Tel. 4286 56789.