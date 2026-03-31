Schwerer Unfall am Rathaus: Transporter rangiert auf Gehweg und erfasst Fußgängerin

Am Rathausmarkt ist es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Transporter-Fahrer hatte auf dem Gehweg rangiert und dabei eine Frau erfasst. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei bestätigte, geschah der Unfall gegen 11.35 Uhr gegenüber des Hamburger Rathauses. Dort wollte der Fahrer (33) eines Transporters Waren anliefern. Dazu rangierte er den schweren Wagen auf den Gehweg und erfasste dabei eine Fußgängerin (60), die in diesem Moment dort vorbeilief.

Frau nach Unfall am Rathausmarkt schwer verletzt in Klinik

Die Frau wurde von dem Fahrzeug überrollt. Weil es zunächst hieß, dass die 60-Jährige unter dem Transporter eingeklemmt war, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Notarzt an. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Unfallopfer aber schon befreit worden.

Das könnte Sie auch interessieren:Nach Attacke in Hamburg – So hielt die Polizei den wilden Wolf in Schach

Nach MOPO-Informationen erlitt die 60-Jährige Beinbrüche und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Gegen den Fahrer des Lieferwagens wird ermittelt.