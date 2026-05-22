Kreuzungscrash: VW schleudert in Großbaustelle und sorgt für Bus-Chaos

Alarm am Freitagvormittag in Harburg: An der Kreuzung Moorstraße/Hannoversche Straße sind ein VW und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Zwei Männer wurden verletzt.

Der Unfall passierte gegen 10.20 Uhr auf der vielbefahrenen Großkreuzung. Laut Polizei fuhr der VW von der Moorstraße auf die Hannoversche Straße, dabei kam es zur Kollision mit einem Transporter.

Harburg: 42-Jähriger kommt in Klinik

Durch den Zusammenstoß wurde der VW in die Baustellenabsperrung am ZOB Harburg geschleudert. Der 42-jährige Fahrer des VW erlitt nur Schürfwunden und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der VW löste einen automatischen Notruf aus. Der 46-jährige Fahrer des Transporters blieb nahezu unverletzt, musste nur ambulant behandelt werden.

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Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Geprüft wird nach ersten Informationen, ob der Fahrer des Transporters möglicherweise eine rote Ampel missachtet haben könnte.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Da durch das Verkehrsnadelöhr derzeit alle Busse des Schienenersatzverkehrs für den gesperrten S-Bahn-Tunnel fahren, musste der Busverkehr umgeleitet werden. (nf)