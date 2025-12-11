A1: Paketbote übersieht Stauende – Transporter brennt aus

Am Mittwochabend sorgte ein brennender Transporter auf der Autobahn A1 für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Gegen 23.15 Uhr prallte ein 28-jähriger Mann auf der A1 zwischen der Raststätte Stillhorn und dem Autobahndreieck Norderelbe im stockenden Verkehr mit seinem Transporter nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw.

Transporter fängt auf der A1 Feuer – Fahrer leicht verletzt

Der Transporter eines Paketdienstes fing dadurch Feuer. Der 28-Jährige konnte sich leicht verletzt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug retten.

Die A1 war aufgrund des Einsatzes bis 1:48 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt. Der Transporter brannte aus. Auch der Lkw wurde durch das Feuer beschädigt.