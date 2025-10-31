mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
ein ausgebrannter Transporter

Zwei Transporter brannten komplett aus. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Niendorf

Transporter stehen plötzlich in Flammen – Polizei ermittelt

In Niendorf sind in der Nacht zum Freitag zwei Transporter komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.45 Uhr in die Straße Haldenstieg gerufen, nachdem dort zwei Kleintransporter Feuer gefangen hatten. Die Fahrzeuge brannten komplett aus, die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr rund eine Stunde.

Das könnte Sie auch interessieren: Von der City abgeschnitten: Verkehrsalbtraum für Pendler

Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe, deswegen ermittelt jetzt auch die Polizei zur Brandursache. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test