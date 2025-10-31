Transporter stehen plötzlich in Flammen – Polizei ermittelt

In Niendorf sind in der Nacht zum Freitag zwei Transporter komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.45 Uhr in die Straße Haldenstieg gerufen, nachdem dort zwei Kleintransporter Feuer gefangen hatten. Die Fahrzeuge brannten komplett aus, die Löscharbeiten dauerten laut Feuerwehr rund eine Stunde.

Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe, deswegen ermittelt jetzt auch die Polizei zur Brandursache. (mp)