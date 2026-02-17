Transporter gerät ins Rollen und erfasst Frau – schwer verletzt

Schwerer Unfall vor dem Dammtorbahnhof: Ein geparkter Transporter ist ins Rollen geraten und hat eine Frau erfasst. Die Feuerwehr schließt Lebensgefahr nicht aus.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz. Laut Polizei setzte sich der Transporter plötzlich in Bewegung und rollte eine Treppe hinunter. Dabei erfasste der Lkw eine Frau, die unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Feuerwehr schließt Lebensgefahr nicht aus

Die Frau war der Polizei zufolge ansprechbar. Rettungskräfte befreiten die Verletzte und brachten sie in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Die Feuerwehr schließt Lebensgefahr nicht aus.

Der Transporter schob auch noch zwei geparkte Autos zusammen, bevor er zum Stillstand kam. Laut einem Reporter vor Ort soll eine weitere Person sich durch einen Sprung vor dem heranrollenden Fahrzeug in Sicherheit gebracht haben. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar.